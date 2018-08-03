Проведены работы по благоустройству кладбища бывшего пещерного монастыря «Новые Печеры»

19:31, 03 августа 2018, ПАИ

В ходе работ по благоустройству кладбища в границах достопримечательного места «Территория бывшего пещерного монастыря «Новые Печеры» - погост Посолодино на реке Черной» в Плюсском районе с помощью прихожан и воинов 25-й мотострелковой бригады была расчищена от самосева и сухостоя территория древнего погоста. Об этом Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия.

На кладбище сохранились многочисленные остатки надгробий XVIII и XIX вв. Среди них - фрагменты фамильной усыпальницы Жилиных - Фишеров, имение которых находилось в соседних Должицах. В том числе захоронения одного из создателей российской артиллерии, генерал-лейтенанта Александра Фишера и его жены. Памятник Александру Фишеру был сброшен с постамента в послевоенный период и поставлен на место в 2015 году силами прихожан и настоятеля Входоиерусалимского храма - отца Олега Жука.

Первые упоминания о монастыре относятся к концу XVI века. О разорении монастыря литовцами в писцовых книгах 1581-1585 гг. написано: «Посолотин монастырь новые печеры на речке на Черной, выжгли литовские люди». В дальнейшем монастырь был восстановлен и на протяжении веков здесь действовали два храма. Монастырь просуществовал до 1764 года, когда в результате церковной реформы был упразднен.

«Церковь Входа Господня в Иерусалим», сохранившаяся до нашего времени, построена в 1893 - 1901 годах священником Петром и его сыном священномучеником протоиереем Николаем Кулигиными по проекту гражданского инженера С.И.Андреева и, как гласит надпись на проекте: «В память в Бозе почившего императора Александра III».

Ниже по рельефу, в овраге, находится природная карстовая пещера со святым источником, именуемым Богородицким.

Здесь, по преданию, явилась чудотворная икона Божьей Матери «Одигитрия Посолотинская». Над входом в Богородицкую пещеру сохранились остатки каменной колокольни.

В 1937 г. устроитель храма Н.Кулигин и последний настоятель о. Василий Смирнов были репрессированы и церковь надолго закрыла свои двери.

Пещера со святым источником и Входоиерусалимская церковь, живописные окрестности, древняя история местности создают благоприятные условия для развития паломничества и туризма, способствуют возрождению духовной жизни данной территории и со временем могут стать точкой роста этого микрорегиона.В настоящее время, благодаря активной деятельности отца Олега, над остатками колокольни, некогда стоявшей над пещерой, сооружен консервационный павильон.

На средства благотворителей начаты работы по поиску объектов древнего монастыря. Ранее за счет благотворительных средств был разработан проект реставрации Входоиерусалимского храма. Для продолжения работ по реставрации церкви приход храма остро нуждается в финансовой поддержке и иной посильной помощи, здесь есть фронт работ для и паломников, и для специалистов, добавили в Госкомитете. Адрес сайта: http://posolodino.ru, e-mail — posolodino@mail.ru.