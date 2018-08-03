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Общество

С просьбой установить памятник малолетним узникам концлагерей обратились к главе города общественники

В пятницу, 3 августа, к главе города Пскова Ивану Цецерскому обратилась группа общественников во главе с председателем общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раисой Кузиной с тем, чтобы в сквере Павших борцов установить памятник малолетним узникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На данной территории уже располагается памятная табличка, однако общественники, в числе которых также бывшая узница Фаина Савенкова, Почетные граждане города Пскова Анатолий Васильев и Николай Федотов настаивают на установке памятника в 2019 году в честь 30-летия создания организации Малолетние узники.

Обратившиеся представили два примера памятников, установленных на территории Российской Федерации, которые можно взять за основу для проработки эскиза псковского монумента.

Руководитель муниципалитета Иван Цецерский попросил оформить данное обращение официально, предоставив наработки и решить, кто будет являться связующим звеном между организацией и властью в проработке данного вопроса.

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