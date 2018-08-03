Аукцион по продаже права на аренду земельных участков в Псковском районе состоится 5 сентября
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков в Псковском районе. Как рассказали Псковскому агентству информации в Госкомитете, аукцион состоится 5 сентября в 11:00.
Лот № 1.
Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0191301:400 площадью 1087 кв.м. в деревне Глоты для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена лота: 5 тыс. 99 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.
Подробная информация о земельном участке здесь >>>
Лот № 2.
Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0060401:166 площадью 876 кв.м. в деревне Дворец для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена лота: 4 тыс. 219 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.
Подробная информация о земельном участке здесь >>>
Лот № 3.
Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0193301:160 площадью 2500 кв.м. в деревне Мазилино для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена лота: 9 тыс. 409 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.
Подробная информация о земельном участке здесь >>>
Лот № 4.
Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0051201:86 площадью 2500 кв.м. в деревне Малая Остенка для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена лота: 11 тыс. 624 рубля – начальная цена земельного участка.
Подробная информация о земельном участке здесь >>>
Дополнительные сведения о земельных участках можно получить по тел.: 8 (8112) 29-82-01.