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Общество

Аукцион по продаже права на аренду земельных участков в Псковском районе состоится 5 сентября

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков в Псковском районе. Как рассказали Псковскому агентству информации в Госкомитете, аукцион состоится 5 сентября в 11:00.

Лот № 1.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0191301:400 площадью 1087 кв.м. в деревне Глоты для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 5 тыс. 99 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.

Подробная информация о земельном участке здесь >>> 

Лот № 2.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0060401:166 площадью 876 кв.м. в деревне Дворец для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 4 тыс. 219 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.

Подробная информация о земельном участке здесь >>> 

Лот № 3.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0193301:160 площадью 2500 кв.м. в деревне Мазилино для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 9 тыс. 409 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.

Подробная информация о земельном участке здесь >>> 

Лот № 4.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0051201:86 площадью 2500 кв.м. в деревне Малая Остенка для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 11 тыс. 624 рубля – начальная цена земельного участка.

Подробная информация о земельном участке здесь >>> 

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить по тел.: 8 (8112) 29-82-01.

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