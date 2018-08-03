Аукцион по продаже права на аренду земельных участков в Псковском районе состоится 5 сентября

21:37, 03 августа 2018, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков в Псковском районе. Как рассказали Псковскому агентству информации в Госкомитете, аукцион состоится 5 сентября в 11:00.

Лот № 1.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0191301:400 площадью 1087 кв.м. в деревне Глоты для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 5 тыс. 99 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.

Подробная информация о земельном участке здесь >>>

Лот № 2.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0060401:166 площадью 876 кв.м. в деревне Дворец для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 4 тыс. 219 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.

Подробная информация о земельном участке здесь >>>

Лот № 3.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0193301:160 площадью 2500 кв.м. в деревне Мазилино для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 9 тыс. 409 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.

Подробная информация о земельном участке здесь >>>

Лот № 4.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:18:0051201:86 площадью 2500 кв.м. в деревне Малая Остенка для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 11 тыс. 624 рубля – начальная цена земельного участка.

Подробная информация о земельном участке здесь >>>

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить по тел.: 8 (8112) 29-82-01.