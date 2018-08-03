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Общество

Почти 100 тысяч рублей от ежегодной аренды земельного участка будут поступать в бюджет Пскова

2 августа Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям провёл аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для размещения автостоянки, расположенного в городе Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете, по итогам аукциона выявлен победитель. В результате проведённых торгов в бюджет муниципального образования «Город Псков» ежегодно будет поступать арендная плата за пользование земельным участком в размере 99 тыс. 290 рублей.

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