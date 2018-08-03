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Общество

Аукцион по продаже права на аренду земельных участков в Невельском районе состоится 10 сентября

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков в Невельском районе. Как рассказали Псковскому агентству информации в Госкомитете, аукцион состоится 10 сентября в 11:00.

Лот 1.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:09:0132604:163, площадью 30000 кв.м. в деревне Усть - Долыссы для ведения садоводства.

Начальная цена лота: 100 тыс.рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.

Подробная информация о земельном участке здесь >>>

Лот 2.

Право на заключение договора аренды земельного участка с КН 60:09:0062001:102, площадью 8925 кв.м. в деревне Дубокрай для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена лота: 29 тыс. 616 рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком.

Подробная информация о земельном участке здесь >>> 

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить по тел.: 8 (8112) 29-82-01.

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