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Общество

Земельный участок в аренду или собственность можно получить в Невеле

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям информирует о наличии предполагаемого для передачи в аренду или собственность земельного участка, находящегося в собственности Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете, участок находится по адресу: Псковская область, Невель, улица Гвардейская, дом 120, с кадастровым номером 60:09:0010674:13, площадью 3504 кв. м, из которого путем раздела возможно формирование нескольких земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Отмечается, что согласно Правилам землепользования и застройки городского поселения «Невель», утвержденных решением Собрания депутатов городского поселения «Невель» от 24.12.2013 № 235, земельный участок расположен в зоне жилой застройки (Ж-2).

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в отдел реестра и разграничения прав собственности по тел. 298-608 (начальник отдела Иванова Светлана Анатольевна), тел. 298-206 (заместитель начальника отдела Солодовникова Людмила Олеговна).

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