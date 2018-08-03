До +28 и грозы ожидаются 4 августа в Псковской области
4 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +11 до +16 градусов, днем – от +23 до +28.
Ожидается ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.