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Общество

До +28 и грозы ожидаются 4 августа в Псковской области

4 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +11 до +16 градусов, днем – от +23 до +28.

Ожидается ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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