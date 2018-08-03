Правила пожарной безопасности напомнили великолучанам сотрудники МЧС

20:25, 03 августа 2018, ПАИ

3 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки в целях обеспечения пожарной безопасности на территории города, в рамках профилактических операций «Лето» и «Отдых», провели профилактический рейд.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического мероприятия с населением провели противопожарные инструктажи и беседы, распространили листовки и памятки на противопожарную тематику. При проведении бесед до граждан довели информацию о произошедших пожарах и их последствиях на территории города и области.

В ходе бесед гражданам разъяснена необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель), доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Особое внимание было уделено правилам поведения детей на период летнего отдыха, а также информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями.

Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.