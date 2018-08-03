Трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов дал мастер-класс псковским спортсменам

19:59, 03 августа 2018, ПАИ

Трехкратный чемпион Олимпийских игр, борец вольного стиля в тяжелом весе, депутат Государственной Думы Российской Федерации Артур Таймазов сегодня, 3 августа, провел в Пскове мастер-класс для детей, занимающихся единоборствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Выдающийся спортсмен приехал в Псковскую область по приглашению врио губернатора региона Михаила Ведерникова.

Перенять опыт титулованного спортсмена и узнать секреты мастерства пришли несколько десятков псковичей, увлекающихся боевыми искусствами.

Артур Таймазов показал различные технические и тактические приемы вольной борьбы, уделив внимание каждому спортсмену.

После тренировки участники мастер-класса получили автографы и пообщались с одним из лучших борцов мира. Вопросы сыпались наперебой. Они расспросили Артура Таймазова о том, как он морально готовился к соревнованиям, и в чем секрет победы.

«За победами стоит колоссальный труд. Нужно этим жить. Надо соблюдать режим тренировок и идти к цели, делая все для ее достижения. Любое движение нужно отработать до автоматизма и быть максимально сконцентрированным во время боя и подготовки к нему», — дал совет титулованный спортсмен.

Председатель Федерации спортивной борьбы Псковской области Иван Яковенко рассказал, что они договорились с Артуром Таймазовым о сотрудничестве псковских и осетинских борцов для обмена опытом и популяризации вольной борьбы. В частности, в следующем году в Пскове планируется провести совместный сбор спортсменов.