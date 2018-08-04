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Общество

В Пскове открылась международная выставка собак «Псковский сувенир» (ФОТО)

Сегодня, 4 августа, в Пскове на территории спортивно-туристического комплекса «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5а) открылась традиционная международная выставка собак CACIB-FCI «Псковский сувенир-2018». Организатором мероприятия выступает псковский клуб любителей собаководства (ОАНКОО «ФАУНА»).

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, выставка будет работать в течение 2-х дней, для судейства на ней привлечены международные эксперты.

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