В Пскове открылась международная выставка собак «Псковский сувенир» (ФОТО)
Сегодня, 4 августа, в Пскове на территории спортивно-туристического комплекса «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5а) открылась традиционная международная выставка собак CACIB-FCI «Псковский сувенир-2018». Организатором мероприятия выступает псковский клуб любителей собаководства (ОАНКОО «ФАУНА»).
Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, выставка будет работать в течение 2-х дней, для судейства на ней привлечены международные эксперты.