«Это потрясающе!»: первые впечатления пассажиров «Ласточки»
Сегодня, 4 августа, в Псков из Санкт-Петербурга выехал первый скоростной поезд №809/810 «Ласточка». В 10:24 поезд прибыл на псковский вокзал. Теперь поезд будут курсировать ежедневно в исполнении «Премиум» 5-вагонными составами. О его запуске с руководством «РЖД» договорился врио губернатора Михаил Ведерников.
Корреспондент Псковское агентство информации, отравившийся на этом поезде из Петербурга в Псков, сообщает, что уровень сервиса очень понравился пассажирам. «Все очень довольны, в вагонах есть wi-fi, предлагают кофе, чай, воду и очень вкусные сэндвичи. В вагонах есть кондиционер, сами вагоны очень просторные, светлые и чистые. Проводники очень внимательные - по-настоящему приятно ехать!».
Восторженные публикации в соцсетях уже успели оставить и другие пассажиры ластоки:
Первая #ласточка улетела из Санкт-Петербурга в #Псков. После Луги перешла на тепловозную тягу, т.к. участок #Луга - Псков неэлектрофицирован. Тоже своего рода беспроводные технологии) В Ласточке можно бесплатно воспользоваться wi-fi. Правда он есть там, где работает сотовый оператор. Какой именно проводник не уточнил. Инструкция подключения приложена. Скорость на перегоне между Струги Красные и Псковом составила 1,89Мбит/с, а закачки - 0,39Мбит/с. #Спб_Псков #wifi