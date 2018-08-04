«Это потрясающе!»: первые впечатления пассажиров «Ласточки»

10:25, 04 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 4 августа, в Псков из Санкт-Петербурга выехал первый скоростной поезд №809/810 «Ласточка». В 10:24 поезд прибыл на псковский вокзал. Теперь поезд будут курсировать ежедневно в исполнении «Премиум» 5-вагонными составами. О его запуске с руководством «РЖД» договорился врио губернатора Михаил Ведерников.

Корреспондент Псковское агентство информации, отравившийся на этом поезде из Петербурга в Псков, сообщает, что уровень сервиса очень понравился пассажирам. «Все очень довольны, в вагонах есть wi-fi, предлагают кофе, чай, воду и очень вкусные сэндвичи. В вагонах есть кондиционер, сами вагоны очень просторные, светлые и чистые. Проводники очень внимательные - по-настоящему приятно ехать!».

Восторженные публикации в соцсетях уже успели оставить и другие пассажиры ластоки: