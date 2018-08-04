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Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 августа, в ходе торжественной церемонии по случаю прибытия в Псков из Санкт-Петербурга нового скоростного поезда «Ласточка» поздравил жителей области с этим, по его словам, «историческим событием».

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона выразил благодарность за открытие сообщения «Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом присутствующему на церемонии генеральному директору - председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову.

«Очень символично что первую «Ласточку» мы принимаем накануне Дня железнодорожника», — добавил Михаил Ведерников. [День железнодорожника празднуется в России в первое воскресенье августа; в нынешнем году это 5 августа — ПАИ].

Отметим, поезд ласточка прибыл в Псков в 10:24 - на 15 раньше запланированного. В Пскове была организована торжественная встреча с оркестром. Поезд будет курсировать ежедневно. Из Санкт-Петербурга «Ласточка» № 809 будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывая в Псков – в 10:25 того же дня. Из Пскова поезд «Ласточка» № 810 будет отправляться в 6:00, прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 9:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время  пути следования поезда – 3 часа 30 минут.

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