Глава РЖД пообещал, что в будущем «Ласточка» между Псковом и Петербургом будет ходить еще быстрее

10:50, 04 августа 2018, ПАИ

Генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров сегодня, 5 августа, на торжественной церемонии по случаю прибытия в Псков из Санкт-Петербурга нового скоростного поезда «Ласточка» заявил, что в будущем время в пути с нынешних 3,5 часов еще сократиться.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, г-н Белозеров сказал: «Приход «Ласточки» — это наш ответ на запросы пассажиров. Сегодня поезд идет 3 часа 30 минут, но в будущем поезд пойдет еще быстрее».

Также глава РЖД подчеркнул, что открытие этого железнодорожного сообщения состоялось благодаря вниманию к этому вопросу и настойчивости врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Для нас, железнодорожников, это важное очень событие. Мы поставили грандиозные планы по обновлению составов — и мы приложим все усилия, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, — добавил Олег Белозеров. — Хочу пожелать всем комфорта и уюта, а также больше поездов новых в Псковской области — мы это обеспечим!»