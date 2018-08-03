0
09:32
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
10:31
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
10:13
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
09:56
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
12:54
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
12:42
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
19:51
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
Еще новости
Происшествия

18 человек погибли в результате крушения вертолета в Красноярском крае

Сегодня, 4 августа, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции «Ванкор» в 180 км севернее населенного пункта Игарка в Красноярском крае во время взлета потерпел крушение перевозивший нефтяников вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр». Как сообщает «Интерфакс», в результате катастрофы погибли 15 пассажиров и 3 члена экипажа.

По предварительной информации, Ми-8 взлетал вслед за другим вертолетом, который перевозил на лебедке металлоконструкцию, и зацепил трос своими лопастями. Экипаж второго вертолета был вынужден сбросить груз на землю, чтобы не потерпеть крушение. Люди на его борту не пострадали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
03 августа 2018
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей 1
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
02 августа 2018
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
02 августа 2018
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
02 августа 2018
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
01 августа 2018
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал 4
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
01 августа 2018
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
31 июля 2018
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца 1
104 лесных пожара произошли в Псковской области с начала года
30 июля 2018
104 лесных пожара произошли в Псковской области с начала года

Идет загрузка...