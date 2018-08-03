18 человек погибли в результате крушения вертолета в Красноярском крае

11:11, 04 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 4 августа, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции «Ванкор» в 180 км севернее населенного пункта Игарка в Красноярском крае во время взлета потерпел крушение перевозивший нефтяников вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр». Как сообщает «Интерфакс», в результате катастрофы погибли 15 пассажиров и 3 члена экипажа.

По предварительной информации, Ми-8 взлетал вслед за другим вертолетом, который перевозил на лебедке металлоконструкцию, и зацепил трос своими лопастями. Экипаж второго вертолета был вынужден сбросить груз на землю, чтобы не потерпеть крушение. Люди на его борту не пострадали.