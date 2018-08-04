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В Пскове прошло взвешивание участников турнира по кикбоксингу в рамках фестиваля «Земля великих побед»

Сегодня, 4 августа, в гостинице «Рижская» в Пскове прошло взвешивание участников турнира по кикбоксингу, который пройдет завтра, 5 августа, в спорткомплексе «Олимп» в рамках детско-юношеского фестиваля по единоборствам «Земля Великих Побед», посвященного памяти Героя России А. В. Лебедя. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на мероприятии присутствовал заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, вице-президент Лиги АСВ KB Артем Левин.

Напомним, ожидается, что в мероприятии примут участие такие именитые спортсмены, как 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин и мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог. 

Отметим, сегодня Артем Левин также планирует посетить Великие Луки и провести мастер-класс для местных спортсменов из детских секций, а также встречу с активистами «Команды 2018».

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