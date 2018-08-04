В воскресенье в Псковской области местами ожидаются грозы с сильным ветром

12:54, 04 августа 2018, ПАИ

В воскресенье, 5 августа, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы. При этом температура по области ночью прогнозируется на уровне +11…+16 градусов Цельския, днем +21…+26 градусов, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные «Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу, в воскресенье будет дуть ветер юго-западных и западный направлений со скоростью 5-10 м/сек, а при грозе возможны порывы до 15 м/секунду.

Атмосферное давление — низкое.