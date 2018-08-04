Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает Перепеч Инну Николаевну 1968 года рождения — уроженку деревни Гультяи Пустошкинского района, которая проживала в селе Карамышево Псковского района.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, последний раз родственники видели пропавшую 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила.
Приметы: на вид 50 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров волосы тёмно-русые, короткие, глаза голубые.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Инны Перепеч, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.