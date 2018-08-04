0
13:01
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
09:32
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
10:31
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
10:13
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
09:56
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
12:54
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
12:42
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
Еще новости
Происшествия

Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает Перепеч Инну Николаевну 1968  года рождения — уроженку деревни Гультяи Пустошкинского района, которая проживала в селе  Карамышево Псковского  района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, последний раз родственники видели пропавшую 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила.

Приметы: на вид 50 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров волосы тёмно-русые, короткие, глаза голубые.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Инны Перепеч, просят обратиться  по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
04 августа 2018
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
03 августа 2018
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей 1
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
02 августа 2018
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
02 августа 2018
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
02 августа 2018
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
01 августа 2018
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал 4
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
01 августа 2018
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
31 июля 2018
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца 1

Идет загрузка...