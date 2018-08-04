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Общество

В Карамышево Псковского района сегодня празднуют День села

Сегодня, 4 августа, в Карамышево Псковского района празднуют День селя. Праздничная программа началась в 13:00 возле местного культурно-досугового центра.

Сейчас Карамышево является административным центром Карамышевской волости, а до 1963 года было центром ныне упраздненного Карамышевского района. История села отсчитывается с 1896 года, когда на при строительстве железной дороги Псков - Бологое была основана станция Карамышево, названная так в честь председателя земского уездного Собрания и местного помещика Модеста Карамышева.

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