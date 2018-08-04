UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Макгрегором

14:44, 04 августа 2018, ПАИ

UFC [Ultimate Fighting Championship — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру — ПАИ] объявила дату давно ожидавшегося боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Как сообщает «Интерфакс», бой намечен на 6 октября (суббота) на T-Mobile-Арене в Лас-Вегасе.

Агентство отмечает, что это самый ожидаемый поединок в смешанных единоборствах за последний год. За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провел 26 боев, не потерпев ни одного поражения, а 8 апреля в бою с Элом Яквинтой завоевал чемпионский пояс в легком весе.

При этом его будущий противник Макгрегор стал первым в истории бойцом, который смог завоевать титул UFC одновременно в двух весовых категориях. При этом весной он устроил провокацию, напав на автобус с бойцами UFC, где находился Нурмагомедов.