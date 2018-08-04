0
12:43
Вице-президент Лиги ACB KickBoxing рассказал о рождении идеи фестиваля «Земля великих побед»
11:46
В Пскове прошло взвешивание участников турнира по кикбоксингу в рамках фестиваля «Земля великих побед»
21:00
Открытый Кубок Псковской области по велоспорту пройдет 25 августа в «Мальской долине»
19:59
Трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов дал мастер-класс псковским спортсменам
18:24
Вице-президент Лиги АСВ KB: Фестиваль «Земля Великих Побед» - уникальное событие
18:02
Артём Левин: Без поддержки Михаила Ведерникова фестиваль «Земля Великих Побед» не состоялся бы
15:15
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод»: биатлон (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Спорт

UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Макгрегором

UFC [Ultimate Fighting Championship — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру —  ПАИ] объявила дату давно ожидавшегося боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Как сообщает «Интерфакс», бой намечен на 6 октября (суббота) на T-Mobile-Арене в Лас-Вегасе.

Агентство отмечает, что это самый ожидаемый поединок в смешанных единоборствах за последний год. За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провел 26 боев, не потерпев ни одного поражения, а 8 апреля в бою с Элом Яквинтой завоевал чемпионский пояс в легком весе.

При этом его будущий противник Макгрегор стал первым в истории бойцом, который смог завоевать титул UFC одновременно в двух весовых категориях. При этом весной он устроил провокацию, напав на автобус с бойцами UFC, где находился Нурмагомедов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вице-президент Лиги ACB KickBoxing рассказал о рождении идеи фестиваля «Земля великих побед»
04 августа 2018
Вице-президент Лиги ACB KickBoxing рассказал о рождении идеи фестиваля «Земля великих побед»
В Пскове прошло взвешивание участников турнира по кикбоксингу в рамках фестиваля «Земля великих побед»
04 августа 2018
В Пскове прошло взвешивание участников турнира по кикбоксингу в рамках фестиваля «Земля великих побед»
Открытый Кубок Псковской области по велоспорту пройдет 25 августа в «Мальской долине»
03 августа 2018
Открытый Кубок Псковской области по велоспорту пройдет 25 августа в «Мальской долине»
Трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов дал мастер-класс псковским спортсменам
03 августа 2018
Трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов дал мастер-класс псковским спортсменам
Вице-президент Лиги АСВ KB: Фестиваль «Земля Великих Побед» - уникальное событие
03 августа 2018
Вице-президент Лиги АСВ KB: Фестиваль «Земля Великих Побед» - уникальное событие
Артём Левин: Без поддержки Михаила Ведерникова фестиваль «Земля Великих Побед» не состоялся бы
03 августа 2018
Артём Левин: Без поддержки Михаила Ведерникова фестиваль «Земля Великих Побед» не состоялся бы
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод»: биатлон (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 августа 2018
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод»: биатлон (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Спортплощадка будет отремонтирована в Невеле
03 августа 2018
Спортплощадка будет отремонтирована в Невеле

Идет загрузка...