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23-летнего новгородца задержали в Пскове по подозрению в краже из магазина

В пятницу, 3 августа, сотрудники Росгвардии в Пскове задержали и передали полиции 23-летнего жителя Новгородской области, который подозревается в краже.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области, около 18:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной мужчина совершил кражу товаров на общую сумму боле 3000 рублей и скрылся.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы получили приметы подозреваемого и организовали его поиск. При отработке территории, у дома на улице Красноармейской гражданин был задержан.

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