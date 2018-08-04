0
13:30
Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе
10:50
Глава РЖД пообещал, что в будущем «Ласточка» между Псковом и Петербургом будет ходить еще быстрее (ВИДЕО)
10:39
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
10:25
«Это потрясающе!»: первые впечатления пассажиров «Ласточки»
09:36
В Пскове открылась международная выставка собак «Псковский сувенир» (ФОТО)
06:48
Скоростной поезд «Ласточка» стартовал из Санкт-Петербурга в Псков
22:49
Не посещать руины воинской части в Опочке из-за риска обрушения настоятельно рекомендуют местным жителям
Еще новости
Общество

Псковским росгвардейцам рассказали биографию знаменитого командующего внутренними войсками Ивана Яковлева

В преддверии празднования 100-летия со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева в Отделе Росгвардии по Псковской области состоялось собрание личного состава, на котором старший помощник начальника группы по работе с личным составом майор Павел Морозов рассказал собравшимся биографию знаменитого генерала, возглавлявшего 18 лет внутренние войска МВД СССР.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области, докладчик отметил, что за 18 «яковлевских» лет во внутренних войсках появились авиация, морские отряды, воинские части оперативного назначения, высшие военные училища и первые подразделения спецназа. Войска были готовы выполнить любую, даже самую сложную задачу по ликвидации чрезвычайной ситуации, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охране важных государственных объектов и специальных грузов.

Росгвардейцам был также продемонстрирован фильм о жизни и службе легендарного командующего войсками правопорядка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе
04 августа 2018
Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе
Глава РЖД пообещал, что в будущем «Ласточка» между Псковом и Петербургом будет ходить еще быстрее (ВИДЕО)
04 августа 2018
Глава РЖД пообещал, что в будущем «Ласточка» между Псковом и Петербургом будет ходить еще быстрее (ВИДЕО) 5
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
04 августа 2018
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
«Это потрясающе!»: первые впечатления пассажиров «Ласточки»
04 августа 2018
«Это потрясающе!»: первые впечатления пассажиров «Ласточки» 7
В Пскове открылась международная выставка собак «Псковский сувенир» (ФОТО)
04 августа 2018
В Пскове открылась международная выставка собак «Псковский сувенир» (ФОТО)
Скоростной поезд «Ласточка» стартовал из Санкт-Петербурга в Псков
04 августа 2018
Скоростной поезд «Ласточка» стартовал из Санкт-Петербурга в Псков 4
Не посещать руины воинской части в Опочке из-за риска обрушения настоятельно рекомендуют местным жителям
03 августа 2018
Не посещать руины воинской части в Опочке из-за риска обрушения настоятельно рекомендуют местным жителям 1
В начале сентября планируют завершить строительство автогородка на территории Стремуткинской школы
03 августа 2018
В начале сентября планируют завершить строительство автогородка на территории Стремуткинской школы

Идет загрузка...