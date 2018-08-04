Псковским росгвардейцам рассказали биографию знаменитого командующего внутренними войсками Ивана Яковлева

15:26, 04 августа 2018, ПАИ

В преддверии празднования 100-летия со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева в Отделе Росгвардии по Псковской области состоялось собрание личного состава, на котором старший помощник начальника группы по работе с личным составом майор Павел Морозов рассказал собравшимся биографию знаменитого генерала, возглавлявшего 18 лет внутренние войска МВД СССР.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области, докладчик отметил, что за 18 «яковлевских» лет во внутренних войсках появились авиация, морские отряды, воинские части оперативного назначения, высшие военные училища и первые подразделения спецназа. Войска были готовы выполнить любую, даже самую сложную задачу по ликвидации чрезвычайной ситуации, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охране важных государственных объектов и специальных грузов.

Росгвардейцам был также продемонстрирован фильм о жизни и службе легендарного командующего войсками правопорядка.