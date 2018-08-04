В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО)

16:30, 04 августа 2018, ПАИ

В Сочи в поселке Лазаревское в пятницу, 3 августа, во время ливня, который вызвал подтопления на улицах города, 7-летний мальчик упал в ливневую канаву и потоком его унесло в море. Он погиб на глазах у его бабушки. Труп ребенка через несколько часов водолазы нашли у скал между пляжами «Свирский» и «Дельфин».

Инцидент запечатлели на видео очевидцы, которые снимали последствия подтопления. На видео видно, как бабушка через некоторое время в отчаянии прыгнула за внуком в ливневую канаву, но не смогла его спасти. При этом сообщается, что сама она не пострадала.

По неподтвержденным пока данным, мальчик погиб или потерял сознание ещё во время падения в ливневую канаву, ударившись головой.

По данному факту следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю начало доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств трагедии.