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Спорт

Российская женская четверка без рулевого завоевала золото чемпионата Европы по летним видам спорта

Российская женская четверка без рулевого завоевала золото в соревнованиях по академической гребле на первом в истории объединенного чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине со 2 по 12 августа.

Как сообщает «КоммерсантЪ», российский экипаж в составе Екатерины Севостьяновой, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Елены Орябинской показали время 6 минут 39,97 секунд. Серебро досталось сборной Румынии (6.41,87), а третье место заняли спортсменки из Польши (6.42,58).

Для России это золото стало пятым на первом чемпионате Европы по летним видам спорта.

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