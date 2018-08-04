Российская женская четверка без рулевого завоевала золото чемпионата Европы по летним видам спорта

17:30, 04 августа 2018, ПАИ

Российская женская четверка без рулевого завоевала золото в соревнованиях по академической гребле на первом в истории объединенного чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине со 2 по 12 августа.

Как сообщает «КоммерсантЪ», российский экипаж в составе Екатерины Севостьяновой, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Елены Орябинской показали время 6 минут 39,97 секунд. Серебро досталось сборной Румынии (6.41,87), а третье место заняли спортсменки из Польши (6.42,58).

Для России это золото стало пятым на первом чемпионате Европы по летним видам спорта.