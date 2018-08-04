Путин подписал закон о праве выбора даты и времени бракосочетания через «Госуслуги» и МФЦ

17:39, 04 августа 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 августа, подписал принятый Госдумой 26 июля и одобренный Советом Федерации 28 июля федеральный закон о внесении изменений в статью 26 закона «Об актах гражданского состояния», который с 1 октября позволит гражданам самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, граждане получат право выбора даты и времени свадьбы, «но не ранее месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления о заключении брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг».

Разработчики закона указывали, что нововведение позволит избавиться от «коррупционной составляющей» действующей системы, так как многие граждане, желающие вступить в брак в определенную дату, не могут подать заявление ровно за месяц до нее.