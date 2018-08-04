В ДТП в Порховском районе погибли 5 человек

18:18, 04 августа 2018, ПАИ

В результате ДТП с участием трех легковых автомобилей, которое произошло сегодня, 4 августа, около 12:55 возле села Павы Порховского района, погибли 5 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, автомобиль Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan Qashqai, после чего в них врезался Suzuki Grand Vitara. В результате Toyota загорелась.

Четверо погибших находились именно в автомобиле Toyota, пятый погибший — водитель Suzuki.

Всего в трех машинах находились 9 человек.