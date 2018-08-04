0
16:30
В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО)
13:01
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
09:32
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
10:31
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
10:13
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
09:56
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
12:54
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
Еще новости
Происшествия

В ДТП в Порховском районе погибли 5 человек

В результате ДТП с участием трех легковых автомобилей, которое произошло сегодня, 4 августа, около 12:55 возле села Павы Порховского района, погибли 5 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, автомобиль Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan Qashqai, после чего в них врезался Suzuki Grand Vitara. В результате Toyota загорелась.

Четверо погибших находились именно в автомобиле Toyota, пятый погибший — водитель Suzuki.

Всего в трех машинах находились 9 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО)
04 августа 2018
В Сочи ребенка засосало в ливневый коллектор на глазах у бабушки: труп нашли в море (ВИДЕО) 2
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
04 августа 2018
Полиция разыскивает проживавшую в Карамышево Инну Перепеч
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
03 августа 2018
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей 1
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
02 августа 2018
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
02 августа 2018
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
02 августа 2018
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
01 августа 2018
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал 4
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
01 августа 2018
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк

Идет загрузка...