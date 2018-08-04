Команды России, Китая и Белоруссии лидируют после двух этапов «Десантного взвода» в Псковской области

18:33, 04 августа 2018, ПАИ

Команды десантников из России, Китая и Белоруссии лидируют по итогам двух первых этапов конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр, который проходит в Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного судью соревнований генерал-лейтенанта Андрея Вязникова.

По его словам, на первом месте сейчас идут россияне, следом — китайцы, а замыкают тройку лидеров белорусы, который опередили алжирцев.

Отметим, ранее сообщалось, что в ходе первого этапа соревнований команды из десяти стран выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 м из вертолетов Ми-8. По его итогам Россия вышла в лидеры соревнований, второе место занял Китай, а третье - команда Ирана. Второй этап соревнований проводился в два дня и состоял из двух номинаций: индивидуальной гонки на боевых машинах и индивидуального биатлона. Во втором этапе Россия и Китай сохранили свои позиции, а третье место заняла команда белорусских десантников.

Добавим, частие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из десяти стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР.