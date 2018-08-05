Сегодня в Пскове пройдут панихида и вечер памяти по убитому 5 лет назад о. Павлу Адельгейму

07:51, 05 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 5 августа, исполняется 5 лет со дня убийства в Пскове протоиерея Павла Адельгейма.

В связи с этим в церкви святых Жен Мироносец (улица Коммунальная, 27), где он служил, в 9:00 начнется божественная литургия, а в 10:45 возле храма на погиле пастыря пройдет панихида.

Затем в 16:00 в здании Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13) пройдет вечер «Сохранение памяти.» В программе: воспоминания, неизвестные видео- и аудиозаписи, общая дискуссия о духовном наследии убиенного пастыря.

Напомним, Павел Адельгейм был убит у себя дома 5 августа 2013 года кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своем доме.

Вечером 5 августа убийца, страдая параноидальной шизофренией, взял на кухне нож и нанес им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, Пчелинцев страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении, которое лишало его в период, относящийся к инкриминируемому деянию, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В результате обвиняемый в убийстве был помещён в психиатрическую больницу.