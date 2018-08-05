0
07:51
Сегодня в Пскове пройдут панихида и вечер памяти по убитому 5 лет назад о. Павлу Адельгейму
17:55
Прибытие нового скоростного поезда «Ласточка» в Псков из Санкт-Петербурга (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:30
Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе
10:50
Глава РЖД пообещал, что в будущем «Ласточка» между Псковом и Петербургом будет ходить еще быстрее (ВИДЕО)
10:39
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
10:25
«Это потрясающе!»: первые впечатления пассажиров «Ласточки»
09:36
В Пскове открылась международная выставка собак «Псковский сувенир» (ФОТО)
Еще новости
Общество

Сегодня в Пскове пройдут панихида и вечер памяти по убитому 5 лет назад о. Павлу Адельгейму

Сегодня, 5 августа, исполняется 5 лет со дня убийства в Пскове протоиерея Павла Адельгейма.

В связи с этим в церкви святых Жен Мироносец (улица Коммунальная, 27), где он служил, в 9:00 начнется божественная литургия, а в 10:45 возле храма на погиле пастыря пройдет панихида.  

Затем в 16:00 в здании Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13) пройдет вечер «Сохранение памяти.» В программе: воспоминания, неизвестные видео- и аудиозаписи, общая дискуссия о духовном наследии убиенного пастыря.

Напомним, Павел Адельгейм был убит у себя дома 5 августа 2013 года кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своем доме.

Вечером 5 августа убийца, страдая параноидальной шизофренией, взял на кухне нож и нанес им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, Пчелинцев страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении, которое лишало его в период, относящийся к инкриминируемому деянию, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В результате обвиняемый в убийстве был помещён в психиатрическую больницу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Убит отец Павел Адельгейм
Память вечная День памяти Павла Адельгейма пройдет в Пскове 5 августа 5 августа в Пскове в пятый раз почтят память Павла Адельгейма Псковичи почтили память священника Павла Адельгейма В Пскове вспоминают священника Павла Адельгейма, убитого три года назад В Пскове вспоминают священника Павла Адельгейма, убитого два года назад 5 августа в Псковском драмтеатре пройдёт вечер памяти священника Павла Адельгейма, убитого два года назад В Воронеже открылась выставка, посвященная убитому священнику Павлу Адельгейму 9 сентября в Москве откроется выставка, посвящённая убитому священнику Павлу Адельгейму Год без праведника
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Сегодня в Пскове пройдут панихида и вечер памяти по убитому 5 лет назад о. Павлу Адельгейму
05 августа 2018
Сегодня в Пскове пройдут панихида и вечер памяти по убитому 5 лет назад о. Павлу Адельгейму
Прибытие нового скоростного поезда «Ласточка» в Псков из Санкт-Петербурга (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 августа 2018
Прибытие нового скоростного поезда «Ласточка» в Псков из Санкт-Петербурга (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе
04 августа 2018
Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе 3
Глава РЖД пообещал, что в будущем «Ласточка» между Псковом и Петербургом будет ходить еще быстрее (ВИДЕО)
04 августа 2018
Глава РЖД пообещал, что в будущем «Ласточка» между Псковом и Петербургом будет ходить еще быстрее (ВИДЕО) 6
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
04 августа 2018
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
«Это потрясающе!»: первые впечатления пассажиров «Ласточки»
04 августа 2018
«Это потрясающе!»: первые впечатления пассажиров «Ласточки» 11
В Пскове открылась международная выставка собак «Псковский сувенир» (ФОТО)
04 августа 2018
В Пскове открылась международная выставка собак «Псковский сувенир» (ФОТО)
Скоростной поезд «Ласточка» стартовал из Санкт-Петербурга в Псков
04 августа 2018
Скоростной поезд «Ласточка» стартовал из Санкт-Петербурга в Псков 5

Идет загрузка...