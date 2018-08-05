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Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)

Сегодня ночью по московскому времени в столице Венесуэлы Каракасе была предпринята попытка убить президента страны Николаса Мадуро во время торжественной церемонии празднования 81-летия Национальной боливарской гвардии при помощи дронов со взрывчаткой.

Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что в покушении на Мадуро были задействованы несколько беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой. По его словам, дроны были обезврежены, при взрыве пострадали не менее 7 военных, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Реакцию Мадуро на прогремевшие невдалеке взрывы, а также работу его службы безопасности запечатлели на видео.

При этом в ходе трансляции церемонии в Венесуэле зрителям после кадров с Мадуро и прозвучавшего взрыва показали военных, которые стояли в парадном строю, а затем бросились в рассыпную. После этого трансляция прервалась.

Позднее президент Венесуэлы обратился к нации и заявил, что произошедшее на параде было покушением на него. При этом он заявил, что улики, собранные на данный момент, указывают, что за покушением стоит крайняя правая оппозиция, действовавшая при поддержке Колумбии. Мадуро добавил, что не сомневается в личной ответственности за атаку президент Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Позднее колумбийский МИД отреагировал на это заявление, распространив пресс-релиз, в котором обвинения в адрес Сантоса названы «бессмысленными и необоснованными». «Венесуэльский лидер не первый раз обвиняет Колумбию при каких-либо инцидентах. Мы требуем уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу», — указывается в пресс-релизе.

Между тем в своем обращении к нации Мадуро также заявил, что полиция произвела аресты в связи с инцидентом, однако не стал раскрывать деталей. Наконец, он высказался о том, что рассчитывает на содействие президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые из организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.

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