Стивен Сигал стал спецпредставителем российского МИДа по гуманитарным связям с США

10:11, 05 августа 2018, ПАИ

Известный американский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, стал спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Соответствующее сообщение появилось на странице дипломатического ведомства в Facebook в субботу, 4 августа.

Как сообщает «Коммерсантъ», в МИДе отметили, что должность не предполагает денежного вознаграждения и сравнили её с должностью «посла доброй воли ООН».

Там отметили, что задача Сигала — «содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее».

В свою очередь сам актер заявил через своего представителя в Росии Анар Рейбанд: «Я всегда стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям быть лучше. Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально».