0
09:17
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
10:39
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
15:54
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль
17:18
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности
09:44
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
16:44
Глава Минтруда посетил в Пскове Детскую деревню-SOS и будущий Социальный городок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:26
Александр Котов: «Единая Россия» выдвинула достойных кандидатов для участия в выборах глав восьми районов Псковской области
Еще новости
Политика

Стивен Сигал стал спецпредставителем российского МИДа по гуманитарным связям с США

Известный американский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, стал спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Соответствующее сообщение появилось на странице дипломатического ведомства в Facebook в субботу, 4 августа.

Как сообщает «Коммерсантъ», в МИДе отметили, что должность не предполагает денежного вознаграждения и сравнили её с должностью «посла доброй воли ООН».

Там отметили, что задача Сигала — «содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее».

В свою очередь сам актер заявил через своего представителя в Росии Анар Рейбанд: «Я всегда стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям быть лучше. Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
05 августа 2018
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
04 августа 2018
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль
03 августа 2018
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль 2
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности
31 июля 2018
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности 1
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
31 июля 2018
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
Глава Минтруда посетил в Пскове Детскую деревню-SOS и будущий Социальный городок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июля 2018
Глава Минтруда посетил в Пскове Детскую деревню-SOS и будущий Социальный городок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: «Единая Россия» выдвинула достойных кандидатов для участия в выборах глав восьми районов Псковской области
27 июля 2018
Александр Котов: «Единая Россия» выдвинула достойных кандидатов для участия в выборах глав восьми районов Псковской области 1
Визит министра труда и социальной защиты Максима Топилина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июля 2018
Визит министра труда и социальной защиты Максима Топилина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...