6 августа в Псковской области ожидается до +26 градусов и местами грозы с порывистым ветром

10:38, 05 августа 2018, ПАИ

В понедельник, 6 августа, на территории Псковской области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и местами грозами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается, что в понедельник в Псковской области будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 7-12 м/сек, а во время грозы — порывами до 13-16 м/сек.

Температура по области: ночью +11…+16 градусов Цельсия, днем +20…+25 градусов.

Атмосферное давление — низкое.