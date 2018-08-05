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Общество

6 августа в Псковской области ожидается до +26 градусов и местами грозы с порывистым ветром

В понедельник, 6 августа, на территории Псковской области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и местами грозами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается, что в понедельник в Псковской области будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 7-12 м/сек, а во время грозы — порывами до 13-16 м/сек.

Температура по области: ночью +11…+16 градусов Цельсия, днем +20…+25 градусов.

Атмосферное давление — низкое.

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