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Общество

Участники фестиваля «Земля Великих Побед» почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)

Участники спортивного детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля Великих Побед», который пройдет сегодня, 5 августа, в Пскове, почтили память героев-десантников 6-й роты: они возложили цветы к подножию памятника «Купол» возле КПП 104 полка 76-й гвардейской краснознаменной Черниговской десантно-штурмовой дивизии в Черехе.

В церемонии приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин, российский спортсмен, боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, чемпион России в среднем весе, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, Заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, вице-президент Лиги АСВ KickBoxing Артем Левин и юные участники фестиваля.

После церемонии возложения цветов официальные лица посетили музей 104-го полка.

Напомним, фестиваль «Земля Великих Побед» проходит при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора Михаила Ведерникова «Команда 2018». Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск.

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