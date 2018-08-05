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Общество

Иван Цецерский обсудил с Натальей Федоровой варианты участия мастеров из Псковского района в Международных ганзейских днях в 2019 году

В субботу, 4 августа, глава Пскова Иван Цецерский и начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов посетили праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня села Карамышево Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе органов местного самоуправления городского поселения «Город Псков», в мероприятиях также приняли участие депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников, заместитель главы администрации Псковского района Наталья Федорова, глава Карамышевской волости Татьяна Павлова, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов и внучатый племянник основателя села Модеста Модестовича Карамышева - Олег Карамышев с семьей.

Иван Цецерский обсудил с заместителем главы администрации Псковского района Натальей Федоровой вопросы сотрудничества между городом и районом, а также возможность участия мастеров народных промыслов из Псковского района в Ганзейских днях Нового времени в 2019 году в Пскове.

Глава города отметил приятную атмосферу праздника и пожелал селу Карамышево развития и процветания.

В свою очередь, глава Карамышевской волости Татьяна Павлова выразила большую благодарность городу за поддержку Карамышево.

Во время праздничного концерта состоялось награждение медалью «За заслуги перед Карамышевской волостью» жителей села, творческие коллективы продемонстрировали свое мастерство в вокальных и танцевальных направлениях.

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