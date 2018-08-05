Градоначальники Пскова поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

11:59, 05 августа 2018, ПАИ

Глава города Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили железнодорожников с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 5 августа, в первое воскресенье последнего летнего месяца.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в тексте поздравления сказано:

«Уважаемые железнодорожники!

От имени депутатов Псковской городской Думы, Администрации города и себя лично поздравляем васс Днём железнодорожника!

Состоянием железных дорог определяется мощь и уровень развития государства, безопасность и экономические перспективы. Сегодня трудно себе представить отрасль экономики, отрасль промышленности, которая могла бы развиваться и выполнять свои задачи, не прибегая к услугам железнодорожного транспорта. Псковские железнодорожники с полной самоотдачей сил выполняют поставленные перед ними задачи, обеспечивая большой объём пассажирских и грузовых перевозок. Благодаря бесперебойной и надёжной работе сотрудников Псковского узла Октябрьской железной дороги вносится достойный вклад в социально - экономическое развитие города Пскова.

Позвольте выразить вам благодарность за верность профессии, ответственность и профессионализм! От всей души желаем доброго здоровья, счастья, успехов в труде и благополучия.

С праздником!»