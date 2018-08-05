Врио губернатора взял под контроль расследование смертельного ДТП в Порховском районе

12:19, 05 августа 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников взял под контроль расследование ДТП в Порховском районе 4 августа, в которой погибли 5 человек, еще 3, в том числе 2 ребенка, получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, авария произошла возле деревни Павы Порховского района. По предварительной информации, водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai. После этого в них врезался автомобиль Suzuki Grand Vitara. В результате ДТП Toyota загорелась.

Врио губернатора проинформирован о состоянии здоровья пострадавших, которым по его поручению оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации, дети получили легкие ушибы и их состояние у медиков опасений не вызывает, женщину прооперировали. По словам специалистов, она находится в стабильно тяжелом состоянии.