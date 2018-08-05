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Общество

5 августа росгвардейцы отмечают 100-летие со дня рождения бывшего командующего внутренними войсками Ивана Яковлева

Сегодня, 5 августа, отмечается 100-летие со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева, командовавшего внутренними войсками МВД СССР с 1968 по 1986 год.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, за этот командования Яковлева внутренние войска превратились из сложной, трудноуправляемой войсковой и охранной структуры Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР, включавшей в себя оперативные, конвойные, специальные, милицейские соединения и воинские части, в хорошо организованные и боеспособные внутренние войска Министерства внутренних дел (МВД) СССР, которые в непростой период с конца 1960-х до 1980-х годов смогли успешно решить задачи по обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка на территории страны.

С конца 1960-х до начала 1970-х годов под руководством генерала И.К. Яковлева постоянно совершенствовалась организационно-штатная структура внутренних войск МВД СССР:

– в ГУВВ МВД СССР вновь были сформированы:

управление боевой подготовки, оперативное управление, организационно-мобилизационное управление;

политический отдел был преобразован в политическое управление;

– восстановлен институт заместителей командиров соединений и воинских частей; всего по штату были введены должности 23 заместителей командиров соединений и 96 заместителей командиров полков (бригад); кроме того, в 21 полк и шесть бригад введены должности заместителей командиров по технической части;

– в штабах соединений были созданы отделения инженерно-технических средств охраны, мобилизационные отделения и отделения спецсвязи (в управлениях 23 соединений);

– структура и штаты Саратовского, Орджоникидзевского и Харьковского военных училищ внутренних войск приведены к структуре и штатам средних военных учебных заведений Советской армии;

– пересмотрены структура и штаты 7 мотострелковых полков и 4 мотострелковых батальонов оперативного назначения с введением в них артиллерийских, зенитных, минометных подразделений и подразделений химической защиты;

– в штаты 43 полков и 17 специальных моторизованных частей милиции было введено 108 броне- транспортеров с водителями .

За заслуги Иван Яковлев был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества и многочисленными медалями. Его имя присвоено Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии Российской Федерации.

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