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Михаил Ведерников предложил сделать фестиваль «Земля великих побед» ежегодным

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 августа, на церемонии открытия детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля великих побед» в СК «Олимп» в Пскове предложил сделать это мероприятие ежегодным.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона сказал, обращаясь к многочисленным участникам и зрителям: «Сегодня знаменательное событие в жизни Пскова и Псковской области. Мы проводим фестиваль «Земля великих побед». Я считаю, что спорт необходимо развивать в регионе. Сегодня у нас такое стартовое начало, и если все пройдет как планировалось, и будет потребность у жителей в этом, то я предлагаю проводить фестиваль в Пскове ежегодно. Сегодня для наших молодых спортсменов уникальная возможность узнать поближе наших гостей, узнать какие-то секреты для повышения мастерства. Всем хорошего настроения!»

После этого зрители увидели показательное выступление бойцов разведроты ВДВ.

Напомним, фестиваль посвящен памяти Героя России Анатолия Лебедя. В нем участвуют спортсмены, занимающиеся кудо, боксом, кик-боксингом, рукопашным боем, джу-джитсу, самбо,  тхэквондо, вольной борьбой.

В ходе фестиваля выдающиеся российские спортсмены проведут для юных участников мастер-классы по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо. Затем состоятся соревнования по единоборствам.

Гала-финалы состязаний, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область — Беларусь» пройдет в Ледовом дворце в 16.00.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. Начало в 19.00. На ринг выйдут заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джонатан Диниз и другие.

Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа.

Фестиваль «Земля великих побед» проходтт при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

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