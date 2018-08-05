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В отношении псковского лидера «Свидетелей Иеговы» возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде

В отношении бывшего председателя комитета ликвидированной местной религиозной организации «Свидетели Иеговы г. Пскова» Геннадия Шпаковского и некие иных неустановленных лиц УФСБ России по Псковской области 3 мая возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

Как сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал», Шпаковский находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в 2017 году в России «Свидетели Иеговы» были запрещены как экстремистская организация, после чего в отношении участников местных общин, продолживших деятельность, начали возбуждаться уголовные дела по ст. 282.2 УК РФ.

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