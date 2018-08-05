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В оздоровительном лагере в Гдовском районе подросток из Самарской области упал в костёр и получил серьезные ожоги

В пятницу, 3 августа, около 22:30 в оздоровительном лагере «Радуга» на территории Гдовского района 14-летний подросток из группы отдыхавших там самарских спортсменов-боксеров зацепился за корягу и упал в костёр на раскаленные угли.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате происшествия подросток получил ожоги 8% тела 2-3 степени, в частности обожжены левые ягодица, бедро, голень и ладонь. Пострадавший был госпитализирован в Псковскую областную детскую больницу.

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