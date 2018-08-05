В оздоровительном лагере в Гдовском районе подросток из Самарской области упал в костёр и получил серьезные ожоги

14:17, 05 августа 2018, ПАИ

В пятницу, 3 августа, около 22:30 в оздоровительном лагере «Радуга» на территории Гдовского района 14-летний подросток из группы отдыхавших там самарских спортсменов-боксеров зацепился за корягу и упал в костёр на раскаленные угли.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате происшествия подросток получил ожоги 8% тела 2-3 степени, в частности обожжены левые ягодица, бедро, голень и ладонь. Пострадавший был госпитализирован в Псковскую областную детскую больницу.