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В Великих Луках в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня, 5 августа, около 12:30 в Великих Луках на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль Land Cruiser совершал маневр, поворачивая на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. По предварительным данным, в него врезался мотоциклист, который двигался на запрещающей сигнал светофора. В результате мотоциклист — мужчина 1999 года рождения — погиб на месте.

По сообщениям очевидцев, мотоциклист в результате столкновения с автомобилем вылетел из сидения и ударился о дорожный знак.

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