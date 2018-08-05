В Великих Луках в ДТП погиб мотоциклист

14:29, 05 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 5 августа, около 12:30 в Великих Луках на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль Land Cruiser совершал маневр, поворачивая на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. По предварительным данным, в него врезался мотоциклист, который двигался на запрещающей сигнал светофора. В результате мотоциклист — мужчина 1999 года рождения — погиб на месте.

По сообщениям очевидцев, мотоциклист в результате столкновения с автомобилем вылетел из сидения и ударился о дорожный знак.