Новосокльники и Дно на нынешних выходных празднуют Дни города и День железнодорожника
Два города в Псковской области, являющихся крупными железнодорожными узлами — Дно и Новосокольники — в нынешние выходные празднуют дни города, которые приурочены к празднованию в стране Дня железнодорожника.
Накануне, 4 августа, основные торжественные мероприятия прошли в Новосокольниках — городе, выросшем из поселка, основанного в 1901 году при железнодорожной станции, которая являлась железнодорожным узлом линий Москва — Рига и Санкт-Петербург — Киев.
В этот день там прошли:
- легкоатлетический забег среди работников организаций РЖД, посвященный Дню железнодорожника;
- открытый городской турнир по баскетболу 3х3 (стритбол)
- открытый турнир по пауэрлифтингу (троеборью)
- интерактивный спектакль народного коллектива великолукского театра ростовых кукол «Маскарад» «Как Алеша Попович урожай спасал»;
- турнир по футболу;
- конкурс оригинальных дамских сумочек «С сумочкой на праздник»;
- открытый городской турнир по шахматам;
- ярмарка-продажа народных умельцев «Новосокольнический сувенир»;
- концертная программа художественной самодеятельности учреждений культуры района «Глубинкою жива Россия»;
- акция «Вместе идём на выборы»;
- молодежная акция «За здоровое будущее» — велопробег, посвященный 117-й годовщине города Новосокольники;
- открытие волейбольной площадки в Летнем саду и открытый городской турнир по волейболу;
- концертная программа с участием молодых исполнителей «Новое поколение»;
- митинг в сквере железнодорожников «С днем праздничным, железная дорога»;
- праздничная тематическая программа «Сегодня у города праздник»;
- гала-концерт победителей областного конкурса эстрадной песни «Псковская волна»;
- выступление экс-солиста гр. «Белый орел» Александра Ягья;
- концерт профессиональных артистов г. Москва группа «Мираж»;
- праздничный фейерверк;
- шоу «Баккара» (Псков);
- молодежная дискотека до 03:00.
Сегодня, 5 августа, празднование проходит в Дно. Начало празднованию положил торжественный проезд тепловоза по железнодорожному пути напротив вокзала и взрыв петард.
С 11:00 на стадионе «Локомотив» проходят различные спортивные и иные мероприятия:
- турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин;
- турнир по мини-футболу среди ветеранов (участвуют команды городов Великие Луки, Псков, Дно);
- соревнования по шахматам, шашкам, городкам и дартсу;
- выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Алея мастеров»;
- матч в рамках чемпионата Псковской области по футболу 2018 год («Локомотив» Дно – «Славковичи» Порховский район);
- акция «Вместе идем на выборы!».
Также работает праздничная площадка «Дновского районного культурного центра»:
- игровая программа для детей «Путешествие Фиксиков в страну мыльных пузырей» (г. Псков, Арт-студия «Радуга»);
- презентация выставки картин художника из Санкт-Петербурга Павла Пичугина;
- дискотека.
В 17.00 в Дно начнется торжественная церемония награждения «Вы наша гордость, земляки!», в рамках которой пройдут выступления коллективов и солистов Дновского района;
18.30 пройдет награждение победителей конкурса пожеланий «Тебе, любимый город Дно». Следом в 18.50 начнется концертная программа дуэта «Ассорти» (г. Сольцы, Новгородская область), а потом, в 19:45, жители города увидят выступление «золотого состава» группы «Стрелки» (Москва), которых сменит на сцене экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья (его выступление — подарок городу от профсоюза железнодорожников и Псковского облсовпрофа).
В 21:50 выступят группа ДоК. М. и Яна Иванова из Псков, а в 23:00 прогремит праздничный фейерверк.
В течение дня для горожан работают выездная торговля (шашлыки, сувениры, сладкая вата, попкорн, мороженое), батуты, карусели, электромобили, аттракционы.