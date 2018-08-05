Новосокльники и Дно на нынешних выходных празднуют Дни города и День железнодорожника

14:58, 05 августа 2018, ПАИ

Два города в Псковской области, являющихся крупными железнодорожными узлами — Дно и Новосокольники — в нынешние выходные празднуют дни города, которые приурочены к празднованию в стране Дня железнодорожника.

Накануне, 4 августа, основные торжественные мероприятия прошли в Новосокольниках — городе, выросшем из поселка, основанного в 1901 году при железнодорожной станции, которая являлась железнодорожным узлом линий Москва — Рига и Санкт-Петербург — Киев.

В этот день там прошли:

легкоатлетический забег среди работников организаций РЖД, посвященный Дню железнодорожника;

открытый городской турнир по баскетболу 3х3 (стритбол)

открытый турнир по пауэрлифтингу (троеборью)

интерактивный спектакль народного коллектива великолукского театра ростовых кукол «Маскарад» «Как Алеша Попович урожай спасал»;

турнир по футболу;

конкурс оригинальных дамских сумочек «С сумочкой на праздник»;

открытый городской турнир по шахматам;

ярмарка-продажа народных умельцев «Новосокольнический сувенир»;

концертная программа художественной самодеятельности учреждений культуры района «Глубинкою жива Россия»;

акция «Вместе идём на выборы»;

молодежная акция «За здоровое будущее» — велопробег, посвященный 117-й годовщине города Новосокольники;

открытие волейбольной площадки в Летнем саду и открытый городской турнир по волейболу;

концертная программа с участием молодых исполнителей «Новое поколение»;

митинг в сквере железнодорожников «С днем праздничным, железная дорога»;

праздничная тематическая программа «Сегодня у города праздник»;

гала-концерт победителей областного конкурса эстрадной песни «Псковская волна»;

выступление экс-солиста гр. «Белый орел» Александра Ягья;

концерт профессиональных артистов г. Москва группа «Мираж»;

праздничный фейерверк;

шоу «Баккара» (Псков);

молодежная дискотека до 03:00.

Сегодня, 5 августа, празднование проходит в Дно. Начало празднованию положил торжественный проезд тепловоза по железнодорожному пути напротив вокзала и взрыв петард.

С 11:00 на стадионе «Локомотив» проходят различные спортивные и иные мероприятия:

турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин;

турнир по мини-футболу среди ветеранов (участвуют команды городов Великие Луки, Псков, Дно);

соревнования по шахматам, шашкам, городкам и дартсу;

выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Алея мастеров»;

матч в рамках чемпионата Псковской области по футболу 2018 год («Локомотив» Дно – «Славковичи» Порховский район);

акция «Вместе идем на выборы!».

Также работает праздничная площадка «Дновского районного культурного центра»:

игровая программа для детей «Путешествие Фиксиков в страну мыльных пузырей» (г. Псков, Арт-студия «Радуга»);

презентация выставки картин художника из Санкт-Петербурга Павла Пичугина;

дискотека.

В 17.00 в Дно начнется торжественная церемония награждения «Вы наша гордость, земляки!», в рамках которой пройдут выступления коллективов и солистов Дновского района;

18.30 пройдет награждение победителей конкурса пожеланий «Тебе, любимый город Дно». Следом в 18.50 начнется концертная программа дуэта «Ассорти» (г. Сольцы, Новгородская область), а потом, в 19:45, жители города увидят выступление «золотого состава» группы «Стрелки» (Москва), которых сменит на сцене экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья (его выступление — подарок городу от профсоюза железнодорожников и Псковского облсовпрофа).

В 21:50 выступят группа ДоК. М. и Яна Иванова из Псков, а в 23:00 прогремит праздничный фейерверк.

В течение дня для горожан работают выездная торговля (шашлыки, сувениры, сладкая вата, попкорн, мороженое), батуты, карусели, электромобили, аттракционы.