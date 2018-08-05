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Общество

Новосокльники и Дно на нынешних выходных празднуют Дни города и День железнодорожника

Два города в Псковской области, являющихся крупными железнодорожными узлами — Дно и Новосокольники — в нынешние выходные празднуют дни города, которые приурочены к празднованию в стране Дня железнодорожника.

Накануне, 4 августа, основные торжественные мероприятия прошли в Новосокольниках — городе, выросшем из поселка, основанного в 1901 году при железнодорожной станции, которая являлась железнодорожным узлом линий Москва — Рига и Санкт-Петербург — Киев.

В этот день там прошли:

Сегодня, 5 августа, празднование проходит в Дно. Начало празднованию положил торжественный проезд тепловоза по железнодорожному пути напротив вокзала и взрыв петард.

С 11:00 на стадионе «Локомотив» проходят различные спортивные и иные мероприятия:

Также работает праздничная площадка «Дновского районного культурного центра»:

В 17.00 в Дно начнется торжественная церемония награждения «Вы наша гордость, земляки!», в рамках которой пройдут выступления коллективов и солистов Дновского района;

18.30 пройдет награждение победителей конкурса пожеланий «Тебе, любимый город Дно». Следом в 18.50 начнется концертная программа дуэта «Ассорти» (г. Сольцы, Новгородская область), а потом, в 19:45, жители города увидят выступление «золотого состава» группы «Стрелки» (Москва), которых сменит на сцене экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья (его выступление — подарок городу от профсоюза железнодорожников и Псковского облсовпрофа).

В 21:50 выступят группа ДоК. М. и Яна Иванова из Псков, а в 23:00 прогремит праздничный фейерверк.

В течение дня для горожан работают выездная торговля (шашлыки, сувениры, сладкая вата, попкорн, мороженое), батуты, карусели, электромобили, аттракционы.

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