Чемпион мира по боксу провел мастер-класс для псковских спортсменов (ВИДЕО)
Мастер-класс для псковских спортсменов из разных школ единоборств провел сегодня чемпион мира по версии WBO в среднем весе (2010-2012 гг), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог. После церемонии открытия детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля велик побед» знаменитый спортсмен пригласил на ковер всех желающих, раскрыл некоторые профессиональные секреты своей подготовки и провел несколько легких спаррингов с воспитанниками псковских клубов бокса, тхэквондо, кик-боксинга.