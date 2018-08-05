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Чемпион мира по боксу провел мастер-класс для псковских спортсменов (ВИДЕО)

Мастер-класс для псковских спортсменов из разных школ единоборств провел сегодня чемпион мира по версии WBO в среднем весе (2010-2012 гг), депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог. После церемонии открытия детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля велик побед» знаменитый спортсмен пригласил на ковер всех желающих, раскрыл некоторые профессиональные секреты своей подготовки и провел несколько легких спаррингов с воспитанниками псковских клубов бокса, тхэквондо, кик-боксинга.

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