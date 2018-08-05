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Спорт

Михаил Ведерников: Спортивные массовые мероприятия — дополнительная возможность для развития спорта

В Псковской области есть большой потенциал для развития как любительского, так и профессионального спорта, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках фестиваля «Земля великих побед», который проходит в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Приезд известных, состоявшихся спортсменов — это прекрасная возможность для наших ребят прикоснуться к легендам российского и советского спорта, перенять опыт и получить полезные советы, которые помогут им в дальнейших занятиях спортом, поэтому мы планируем сделать такие мероприятия традиционными», — сказал Михаил Ведерников.

По его словам, титулованные российские спортсмены-профессионалы будут и впредь приезжать в регион и помогать развитию спорта.

«Проведение спортивных мероприятий с участием профессионалов высочайшего уровня — это еще и хорошая возможность проанализировать существующую спортивную инфраструктуру и определить, что нам еще необходимо сделать для ее развития. Благодаря профессиональным советам мы понимаем, на что в первую очередь нужно делать акцент», — добавил руководитель региона.

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