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Александр Карелин поблагодарил Михаила Ведерникова за фестиваль «Земля Великих Побед»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин поблагодарил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за проведение детско-юношеского фестиваля «Земля Великих Побед».

«Мы увидели тех, кто потенциально будет нашими последователями», — сказал именитый спортсмен во время пресс-подхода после церемонии открытия мероприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Он также положительно отметил формат спортивного мероприятия.

«Фестивали, как и Олимпийские игры, — это как сеть с разноразмерной ячейкой. Кто-то останется в боксе. Кто-то полюбит, увидев здесь в многообразии единоборств, греко-римскую борьбу. Кто-то выберет для себя азиатский, имеющий глубокие традиции вид спорта дзюдо. Кто-то, планируя свою жизнь намного вперед, станет самбистом. Очень наглядно здесь все, на мой взгляд», — сказал спортсмен.

Он также подчеркнул важность того, что фестиваль «Земля Великих Побед» посвящен одному из самых известных офицеров ВДВ — гвардии полковника спецназа, Герою России Анатолию Вячеславовичу Лебедю, трагически погибшему 6 лет назад, и приурочен ко Дню Воздушно-десантных войск. Спортивные и армейские достижения тесно взаимосвязаны, отметил он.

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