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Полиция разыскивает проживавшего в Черехе Сергея Ломакина

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения — уроженец областного центра, который ранее проживал в поселке Череха Псковского района. По имеющимся данным, с 2015 года родственники утратили  с ним связь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, приметы разыскиваемого: на вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно- русые, стрижка короткая, глаза светлые. Особые приметы: два ожога в области груди.

Был одет: вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого Ломакина Сергея Васильевича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80  или  02.

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