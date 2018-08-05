Россиянин Сергей Ковалев проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBO
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBO боксеру из Колумбии Элейдеру Альваресу.
При этом, как сообщает «Интерфакс», первые 7 раундов прошли в равной боробе с небольшим преимуществом Ковалева, что было зафиксировано в карточках судей. Однако в седьмом раунде колумбиец мощным ударом послал Ковалева в нокдаун. 35-летний россиянин поднялся и продолжил бой, но затем история еще дважды повторилась, после чего рефери приняли решение остановить поединок.
Альварес остается непобежденным при 24 проведенных боях. Титул чемпиона по версии WBO стал первым в его карьере.
У Ковалева это третье поражение в карьере.