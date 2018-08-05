Россиянин Сергей Ковалев проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBO

16:38, 05 августа 2018, ПАИ

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBO боксеру из Колумбии Элейдеру Альваресу.

При этом, как сообщает «Интерфакс», первые 7 раундов прошли в равной боробе с небольшим преимуществом Ковалева, что было зафиксировано в карточках судей. Однако в седьмом раунде колумбиец мощным ударом послал Ковалева в нокдаун. 35-летний россиянин поднялся и продолжил бой, но затем история еще дважды повторилась, после чего рефери приняли решение остановить поединок.

Альварес остается непобежденным при 24 проведенных боях. Титул чемпиона по версии WBO стал первым в его карьере.

У Ковалева это третье поражение в карьере.