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Спорт

Почетные гости фестиваля «Земля великих побед» пообщались с участниками «Команды2018»

Сегодня, 5 августа, после церемонии открытия детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля великих побед» титулованные спортсмены, ставшие почетными гостями мероприятия, провели встречу с членами проекта врио губернатора Михаила Ведерникова «Команда2018» в его общественной приемной.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин рассказал собравшимся в общественной приемной о своем спортивном пути.

Он отметил, что за свою спортивную карьеру с 1987 по 2000 год 13 раз ломал ребра, и у него много времени уходило на восстановление. При этом он вспомнил свою первую серьезную победу на соревнованиях, приуроченных к 8 марта, когда он победил многих соперников, сломал ногу, но занял в итоге 3 место, благодаря чему его заметил его будущий тренер Виктор Кузнецов.

В ответ на вопрос о самой ценной награде он сказал, что, если исключить такие важные вещи, как семья, уважение родителей, и судить только по спортивным результатам, то это победа на первом для него чемпионате Советского Союза 1988 года. Также среди самых значимых он назвал золотые медали Олимпиад и то, что ему присвоено звание Почетного гражданина Новосибирска.

Говоря о мотивации в преодолении трудностей на пути занятий спортом, Александр Карелин сказал: «Если ты начинаешь оправдывать свою лень, сомневаться, то сомнения тебя разрушают — а надо просто делать».

Участники проекта «Команда2018» спросили, готов ли Карелин помогать развитию воркаута в Псковской области. Он переспросил, что это значит по-русски и, услышав ответ «спортивная гимнастика», пошутил: «Ну я могу повисеть на турнике рядом с вами. Хотя после травм…» После этого он заметил, что в целом всегда готов помогать развитию спорта.

Также он ответил на вопрос одного из присутствующих о том, как отцу тренировать своих детей: «Не мучайте, отдайте другому тренеру. Отец не будет беспристрастным, такое очень редко бывает, редкое явление, советовать отец да, может, но тренировать должен другой тренер».

После этого в общественную приемную Михаила Ведерникова приехали другие именитые спортсмены.

Заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, вице-президент Лиги АСВ KickBoxing Артем Левин рассказал, что был в Пскове первый раз в декабре 2017 года, а сейчас, в «в зеленых красках город преобразился».

«В декабре я к своими стыду впервые узнал очень многое об исторической составляющей вашего региона. Россия начинается здесь — для меня да. Если сравнивать Питер и Псков, то по духу мне ближе Псков, ведь Петр, когда строил Петербург, ориентировался на европейцев и буржуазию, а Псков по духу более русский».

Известный боец смешанного стиля (ММА), экс-капитан сборной ВДВ по рукопашному бою Сергей Харитонов в ответ на вопрос членов «Команды2018» подтвердил, что готов и дальше проводить мастер-классы в Псковской области. «Я тут был уже в прошлом году с мастер-классом. Да и город я знаю непоныслышке: я тут выполнил норматив на мастера спорта по самбо».

По завершении встречи врио губернатора Михаил Ведерников отметил: «Спорт закаляет, формирует характер и это очень важно для нашего подрастающего поколения. Второе, я вижу в Псковской области очень большой потенциал для развития спорта, как любительского, так профессионального. Поэтому приезд спортивных звезд, которые состоялись в профессии, дает шанс молодым ребятам прикоснуться к легендам российского и советского спорта, перенять опыт и получить полезные советы, которые помогут им в дальнейших занятиях спортом, поэтому мы планируем сделать такие мероприятия традиционными. Вторая задача, которую мы ставим – не только спортивные мероприятия, но и возможность посмотреть, что необходимо сделать в ближайшее время для развития спортивных объектов. И благодаря профессиональным советам спортсменов мы оценим состояние спортивных объектов и определим на что в первую очередь нужно сделать акцент».

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