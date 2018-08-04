В УФАС поступило 16 жалоб на действия псковского УГХ по проведению конкурсов на управление домами в военном городке

18:32, 05 августа 2018, ПАИ

За последнюю неделю июля в Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области (УФАС) поступило 16 жалоб на действия управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова по организации и проведению открытых конкурсов на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами. Как сообщили Псковскому агентству информации в антимонопольном ведомстве, речь идет о домах на улице Шестака (№ 11, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33), на улице Майора Доставалова (№ 10, 12) и на улице Генерала Маргелова (дом 23).

Жалобы направили управляющие организации Пскова: ЖЭ(К)О № 14, ЖЭУ «Псковское», ООО «ГУЖФ», ООО «Девятый район», ООО «Управляющая компания «Новый мир».

Основаниями подачи жалоб послужили многочисленные грубые нарушения со стороны УГХ по организации и проведению 5-ти открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на право заключения договоров управления многоквартирными домами (извещения №№ 090618/8287850/01, 090618/8287850/02, 090618/8287850/03, 090618/8287850/04, 090618/8287850/05).

«Такого количества нарушений, непонимания процедур и отсутствие понимания ситуации сотрудники УФАС России не видели уже много лет!», — отметили по этому поводу в ведостве.

Комиссия псковского УФАС, рассматривавшая обращения, установила следующие нарушения: проведение конкурсов в отсутствие на то законных оснований, предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами;

проведение конкурсов осуществлено с нарушением сроков; нарушение сроков размещения на официальном сайте torgi.gov.ru протоколов вскрытия конвертов, протоколов рассмотрения заявок и протоколов конкурса;

неправомерный отказ в допуске на участие в открытых конкурсах одного из заявителей;

проведение конкурсов организатором торгов, не предусматривало подачу ценовых предложений и не соответствовало действующему законодательству, что является нарушением и устраняет состязательность при проведении конкурсов;

критерием признания победителем конкурса стал тот факт, что заявка одной из управляющих компаний подана первой, при этом, ни в извещении, ни в конкурсной документации не установлен такой критерий определения победителя и т.д.

При этом в УФАС отметили, что в ходе обсуждения одна из компаний заявила, что, якобы, воообще имеет договор с собственником (Министерством обороны РФ) на управление этими домами до 2020 года, в связи с чем не понимает цель проведения конкурса. Однако, когда представителей этой фирмы попросили предоставить подтверждающие документы, этого сделано не было. В свою очередь представители УГХ не смогли прояснить ситуацию. При этом никто в ходе рассмотрения заявлений не смог пояснить, на каком основании сейчас с жильцов указанных домов взымаются платежи, как им выставляются счета с НДС.

В результате все конкурсы на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами управлением были аннулированы. В ведомстве отметили, что виновные в нарушении законодательства будут оштрафованы.

«Но это же не главное. Мы намерены разобраться во всей ситуации – кто взимает деньги с жильцов, на каком основании, при чем там НДС и физические лица, странный договор управляющей компании с одним из жильцов… — отметила руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец. — Вопросов больше, чем ответов. К сожалению уполномоченный орган «как с луны свалился»: ничего не может пояснить».