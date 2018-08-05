В Узбекистане начальника главка ППС местного МВД убили на рабочем месте

18:43, 05 августа 2018, ПАИ

В Узбекистане на рабочем месте был убит начальника Главного управления патрульно-постовой службы МВД республики Дильшод Акрамов, который занял эту должность всего месяц назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на узбекский портал nuz.uz.

Сообщается, что Акрамова нашли в одном из служебных помещений с ножевым ранением. При этом на данный момент сотрудники правоохранительных органов уже отвергли версию самоубийства.

По данным СМИ, в милиции предполагают, что убийца Акрамова мог быть знакомым правоохранителя.

Ранее Акрамов занимал должность главы управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.