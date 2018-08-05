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Спорт

Началась матчевая встреча боксеров Псковской области и Беларуси

В продолжение детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля Великих Побед» памяти гвардии подполковника спецназа ВДВ Анатолия Лебедя стартовали гала-финалы и матчевая встреча по боксу между командами Псковской области и Республики Беларусь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, к участникам очередного этапа обратился врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он поприветствовал боксеров двух стран в городе воинской славы.

«Военная история Псковской области богата событиями от битвы на Чудском озере до подвига легендарной шестой роты и неразрывно связана с Воздушно-десантными войсками. Этот турнир посвящен памяти Героя России, гвардии полковника спецназа Анатолия Лебедя», — сказал руководитель региона.

Он пожелал зрителям ярких эмоций, а участникам фестиваля — крепкого духа. «Пусть победит сильнейший!» — сказал Михаил Ведерников.

«Сражайтесь, побеждайте и становитесь лучшими!» — обратился к спортсменам трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин.

В свою очередь заслуженный мастер России по тайскому боксу и участник проекта «Команда 2018» Артем Левин отметил, что те спортсмены, которые сегодня выходят на ринг, уже победители, так как смогли преодолеть себя.

Также со словами напутствия и пожеланиями показать красивую и честную борьбу обратились мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов и глава департамента по региональной политике администрации президента РФ, Герой России, полковник Алексей Романов. Последний поблагодарил врио губернатора Михаила Ведерникова за сохранение памяти об Анатолии Лебеде: «Пока мы помним человека, он продолжает с нами жить».

Затем под бурные аплодисменты зрителей фестиваля члены сборной Псковской области по боксу Глеб Голик и Игорь Зуев получили удостоверения и знаки Мастеров спорта России.

После торжественной части начались поединки.

Затем в рамках фестиваля «Земля Великих Побед» состоится международный турнир по кикбоксингу АСВ КВ-17.

Ранее именитые гости мероприятия провели для юных участников серию мастер-классов по ММА, боксу, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо.

Напомним, фестиваль «Земля Великих Побед» проходит в Пскове при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио Губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск. Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

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