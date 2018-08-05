В Пскове почтили память священника Павла Адельгейма

19:00, 05 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 5 августа, в день пятой годовщины с момента убийства священника Павла Адельгейма, в Пскове состоялись мероприятия, посвященные его памяти.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в храме святых Жен Мироносец прошла божественная литургия, после завершения, которой состоялась панихида на могиле Павла Адельгейма на Мироносецком кладбище.

Почтить память священника собрались прихожане, глава Пскова Иван Цецерский, гости из других городов.

Отметим, Павел Адельгейм родился 1 августа 1938 года в Ростове-на-Дону.

Отец Павел Адельгейм родился 1 августа 1938 в Ростове-на-Дону. В 1956 году, когда ему исполнилось 18 лет, поступил в Киевскую Духовную семинарию. В 1959 году был исключён из семинарии игуменом Филаретом (Денисенко) по политическим мотивам. Рукоположён архиепископом Ермогеном (Голубевым) во диакона к Ташкентскому кафедрального собора. В 1964 году, по окончании Московской Духовной академии, назначен священником в город Каган Узбекской ССР. В 1969 году построил новый храм, арестован за распространение религиозного Самиздата. В 1970 году был осуждён на 3 года лагерей по обвинению за «клевету на советский строй». Служил в Фергане и Красноводске. С 1976 года - клирик Псковской епархии. В 1992 году при храме святых Жен Мироносиц открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов. В 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи открыл приют для сирот-инвалидов. До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен Мироносиц города Пскова. Освобождён от должности указом архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина), но с сохранением права службы. В последнее время служил священником в храме святых Жен Мироносиц (со Скудельниц) на Мироносицком кладбище. Являлся членом попечительского совета Свято-Филаретовского православно-христианского института. Был женат, имел трое детей, шесть внуков.

Павел Адельгейм был убит у себя дома 5 августа 2013 года кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своем доме. Вечером 5 августа убийца, страдая параноидальной шизофренией, взял на кухне нож и нанес им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, Пчелинцев страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении, которое лишало его в период, относящийся к инкриминируемому деянию, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В результате обвиняемый в убийстве был помещён в психиатрическую больницу.